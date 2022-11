Les caractères

Isabelle, grande bourgeoise confinée à Saint-Lu, appelle ses enfants pour se plaindre de Xav', son mari, entre deux chapitres de La recherche. Franck, caviste intègre et sans filtre, refuse de vendre un Saint-Emilion à un client qui voulait "impressionner beau-papa" . Mélanie, cagole du Midi, alpague des touristes parisiennes qui ont eu le malheur de s'installer sur son banc. Et qu'adviendra-t-il des amours d'Adélaïde et Livio, son épicier italien ?