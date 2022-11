Haut-Royaume Tome 5 : L'émissaire

TROIS PRINCES UN TRÔNE UNE GUERRE Après de longues années de conflit, la Guerre des Trois Princes continue de déchirer le Haut-Royaume. A la tête des armées royales, le prince Alan est cependant sur le point de triompher tandis que le prince Yrdel, héritier légitime, s'est replié sur ses terres et se prépare au pire. Yrdel charge alors Lorn, l'un de ses rares fidèles, d'une mission de la dernière chance : tout faire pour obtenir le secours de la puissante cité d'Arcante. Mais Lorn n'en a pas fini avec sa propre destinée, ni avec son passé qui le rattrape alors que, dans les Royaumes Infernaux, le Dragon de la Destruction prépare sa vengeance. Une nouvelle Guerre des Ténèbres s'annonce. Une épopée à mi-chemin entre Le Trône de fer et Le Comte de Monte-Cristo. " Pierre Pevel lorgne du côté du Trône de Fer de George R. R. Martin - intrigues de cour, personnages travaillés, complexité narrative, magie pas écrasante. [... ] Impossible de contenir son impatience. " L'Echo Magazine " C'est rythmé et ciselé, suffisamment mystérieux sans jamais devenir nébuleux, les personnages sont plus que crédibles et le monde imaginé par Pierre Pevel terriblement réaliste [... ]. Tous au Haut-Royaume ! " La Semaine de l'Ile-de-France