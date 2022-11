Le Château des animaux Tome 3 : La nuit des justes. Edition de luxe

Au Château, la dictature continue. Grâce aux efforts de Miss B, le mouvement pacifiste des Marguerites renaît en même temps que le printemps. Mais Silvio ne l'entend certainement pas de cette oreille, et le taureau dictateur en a sous le sabot pour conserver le pouvoir : toujours aidé par sa cruelle milice canine, il décide de faire embastiller les animaux rebelles au donjon. Qu'à cela ne tienne : Miss B et ses amis vont répondre par la ruse... et la solidarité !