Winter World Tome 2 : La Guerre solaire

Dans un monde décimé par le règne glaciaire, les survivants mènent un ultime combat... Après le Long Hiver, Emma Matthews et James Sinclair espéraient pouvoir recommencer une existence presque normale dans le Camp Sept. Mais lorsque la NASA découvre que plusieurs astéroïdes ont quitté la ceinture de Kuiper pour filer droit vers la Terre, il faut reprendre les armes. Avec son équipe, James se prépare à livrer bataille au sol et dans l'espace. Tandis que la guerre éclate, Emma et James luttent pied à pied pour préserver ceux qu'ils aiment. Dans les ténèbres glacées qui s'abattent, de nouvelles alliances se forgent et le duo doit affronter sans cesse des dangers imprévisibles. James découvre alors la clé de ce qui pourrait bien représenter la survie des siens. Mais les risques sont immenses, les ennemis partout. Son pari insensé va changer à jamais le destin de l'humanité... Par l'auteur best-seller de La Trilogie Atlantis, phénomène mondial traduit dans une vingtaine de langues et vendu à plusieurs millions d'exemplaires.