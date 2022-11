La fraude en entreprise. Comment la prévenir, la détecter, la combattre

"Un guide pratique que tout directeur financier devrait avoir à sa disposition ! " - Revue Echange / Association des directeurs financiers & contrôleurs de gestion Les fraudes révélées à l'occasion des "grandes affaires" (Wirecard, William Saurin...) se distinguent par leur caractère spectaculaire. Elles n'en constituent pas moins la partie émergée d'un phénomène largement répandu : près de la moitié des entrerprises françaises déclarent avoir constaté des délits au cours des deux dernières années. Au travers d'exemples concrets et d'analyses détaillées des mécanismes, cet ouvrage apporte des réponses claires à tout chef d'entreprise, directeur juridique et financier, responsable du contrôle interne ou encore professionnel du droit et du chiffre. Quels sont les déterminants, les modes opératoires et l'étendue de la fraude ? Comment mettre en oeuvre un programme anti-fraude ? Quels sont les recours possibles pour obtenir réparation du préjudice économique ? Un livre pratique indispensable à tous ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes de fraude, à la détecter et à la neutraliser !