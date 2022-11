La finance verte. Climat, secteur financier et transition net zéro

La finance verte est devenue en quelques années un concept incontournable : tous les acteurs financiers intègrent à leurs stratégies les enjeux liés au changement climatique et à leur marketing des produits " verts " . Cette tendance a également ses détracteurs, des activistes qui dénoncent un greenwashing à grande échelle (stratégie de communication et de marketing qui vise à faire croire qu'une entreprise a une politique écoresponsable), aux commentateurs qui s'inquiètent que les banquiers centraux s'intéressent plus au changement climatique qu'à l'inflation. La finance durable reste cependant très mal comprise : au-delà d'une mode, il s'agit de comprendre comment la finance peut jouer un rôle utile et contribuer à une transition vers un futur durable. Grâce à une explication des enjeux et d'une exploration des évolutions propres aux différents acteurs financiers (banques, organismes d'assurance, marchés, fonds d'investissement, etc.), cet ouvrage propose un tour d'horizon clair pour le praticien, l'étudiant ou un grand public motivé.