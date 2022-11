Un tour de roue

Vivre l'écologie au quotidien n'est pas de tout repos... il y va y avoir du sport ! Après son palmarès olympique d'exception, Marie Dorin doit se reconvertir et intégrer le monde normé du travail. Elle est engagée par le département de l'Isère avec une mission : insérer de l'éducation à l'environnement dans toutes les activités sportives en pleine nature. En bonne athlète, elle s'y rend à vélo en toute saison en parcourant plus de 60 km aller-retour ! Coté famille, elle éduque ses filles au plus près de la nature et participe à faire tourner l'hôtel créé avec son mari pour transmettre les valeurs du sport et de l'environnement à tous les hôtes. L'occasion pour cette plume acérée au regard bienveillant et profondément empreint d'humour de raconter avec un peu de recul le monde de l'administration, les contradictions concernant les usages de la nature dans un lieu préservé comme les Alpes, et les petits soucis du quotidien quand on veut vivre écolo tout en proposant du tourisme sportif. Marie parle ainsi de son engagement pour l'écologie avec tout son lot de contradictions et d'aventures vécues au quotidien. Un régal de sincérité, d'ironie et d'engagement lucide pour mieux vivre son lien avec la nature jour après jour.