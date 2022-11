Offrant un large panorama des manières dont l'homme habite le monde, cet Atlas de l'architecture mondiale convie le lecteur à repenser son rapport à l'architecture. Elément essentiel de notre quotidien, elle est omniprésente tout au long de notre vie : de notre habitation aux infrastructures et bâtiments publics (écoles, hôpitaux etc.), de nos bureaux et espaces de travail ou encore aux lieux de loisirs, de culture ou aux édifices religieux. Couvrant les cinq continents à travers 250 projets, cet ouvrage met en valeur le talent de ces architectes contemporains qui façonnent notre monde, se jouant de la modernité et des traditions, travaillant les matériaux locaux durables à l'aide d'outils innovants. Doté d'une riche iconographie permettant de saisir le processus de réalisation de ces ensembles architecturaux (plans, dessins et photographies), chaque projet fait l'objet d'une notice explicative.