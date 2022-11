Bernadette Chirac. Les secrets d'une conquête

"Autoritaire" , "démodée" , "froide" . Ces mots ont été employés pour qualifier Bernadette Chirac. Le portrait qu'on tirait d'elle était toujours noir ou blanc, sans nuances. Et si tout n'avait pas été raconté ? Si l'ancienne première dame avait été, au même titre que son mari, une véritable femme politique, menant de front vie de famille et vie publique ? Bernadette Chirac a traversé, en conquérante, des époques où la parité n'existait pas. Sa forte personnalité s'est forgée dès l'enfance. Elle a bravé les codes de sa famille pour épouser un homme sans particule, puis l'a aidé à accomplir son destin. Elle a rattrapé sa popularité quand il risquait de la perdre, au point de devenir la première dame préférée des Français. Erwan L'Eléouet nous livre le récit inédit d'une femme, d'une épouse et d'une mère qui, pendant plus de quarante ans, s'est battue pour préserver les siens et asseoir l'ambition d'un clan. Erwan L'Eléouet est journaliste, réalisateur, rédacteur en chef des collections documentaires "Un jour / un destin " et "Archives secrètes" sur France 3. Il a aussi publié aux éditions Fayard Renaud, paradis perdu (2015) et Madame Claude, le parfum du secret (2022).