Bakemonogatari Tome 15

Au moment où Koyomi se prépare à donner le coup de grâce à Kiss-Shot, Tsubasa s'interpose et dévoile les véritables desseins de celle-ci. Si la vampire a orchestré cette confrontation, c'est en fait pour rendre à l'adolescent son humanité, et ce, au prix de sa vie. Koyomi s'y refuse, d'autant plus à présent qu'il connaît le passé tragique de sa maîtresse et de son premier familier. Saura-t-il trouver une solution pour que chacun puisse vivre heureux ?