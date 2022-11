Out There : l'Exil - RPG AUDIO BOX

Cette boite contient une aventure pour 1 à 4 joueurs A l'intérieur, des dés, des fiches de personnages, une carte et un livret Sortez votre téléphone portable, téléchargez l'application Elder Craft et flashez le QR code du livret Pascale Chemin (Voix française de Jane Shepard dans Mass Effect mais aussi Hunter X Hunter l'Attaque des Titans Apex, etc sera votre meneuse de jeu et vous plongera dans l'univers incroyable d'Out There Le reste ne dépend que de vous Explorer, survivre, questionner la réalité même de l'existence Ecrit par Jean Baptiste Lullien Zombicide et FibreTigre (Game of Rôles) cette RPG Audio BOX est une expérience immersive originale et inédite