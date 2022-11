Les grands naturalistes du XIXe siècle ont souvent commencé leur entreprise d'inventaire par le détail du monde : l'éclat d'améthyste, la fleur, l'insecte. Jean-Henri Fabre est de ceux-là. Cet " Homère des insectes " (Victor Hugo) a passé sa vie à consigner la vie rêvée des hyménoptères et des coléoptères. Publiés en dix séries entre 1979 et 1907, ses Souvenirs entomologiques, oeuvre majeure et imposante dont sont ici rééditées les plus belles pages, rapportent plus d'un demi-siècle d'études et de descriptions. Dans le chef-d'oeuvre de vulgarisation de cet infatigable observateur des richesses de la nature, la rigueur scientifique, la recherche sur le terrain et les expérimentations se mêlent à des réflexions philosophiques, des souvenirs d'enfance, des récits émouvants sur les personnages étranges de son étude, les joies de la découverte, les drames de la vie. Aussi scientifiques que lyriques, les souvenirs de ce passionné ont laissé leur empreinte sur des générations d'auteurs (Edmond Rostand, Charles Darwin, Henri Bergson, Frédéric Mistral), creusant ainsi le sillon d'une connaissance sensible du vivant.