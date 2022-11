Paroles de Bretons. Petites phrases étonnantes, entretiens marquants, photos décalées

Anne-Claire Coudray, Olivier de Benoist, Laurent Gounelle, Emmanuelle Bercot, Warren Barguil, Denez Prigent, Lorànt Deutsch, Inès Léraud⦠sont dans le nouveau Paroles de Bretons. Journalistes, acteurs, chanteurs, écrivains, entrepreneurs, musiciens, sportifs⦠connus ou anonymes, Bretons ou pas, ils aiment la Bretagne et ont tous quelque chose à nous dire. Paroles de Bretons se lit, se regarde, se feuillette. Il prête à sourire, à réfléchir, à se détendre et à se cultiver. C'est aussi un bel objet de collection. C'est le troisième volume du genre après Paroles de Bretons vol. 1 (sorti en 2012) et Paroles de Bretons vol. 2 (2014). Une Bretagne à la fois originale et fidèle à elle-même, 144 pages de bonheur d'être Breton !