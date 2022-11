Le Dictionnaire. L'intégrale

PLUS DE 1000 DEFINITIONS DRÔLES, POETIQUES ET IMPERTINENTES. Aïoli : Mayo pour sado-maso. Confessionnal : Cabane de pécheur. Enterrement : Dernière sortie en boîte. Escargot : Limace qui a accédé à la propriété. Hospice : Bac à légumes. Madeleine : Petit gâteau qui nous jette notre passé à la gueule. Papillon : Chenille qui redémarre. Proxénète : Plus Mac que PC. Satyre : Faune qui déflore. Travesti : Il flottante.