X-Men : Schisme

Les mutants ne s'étaient jamais retrouvés dans une situation aussi dramatique. Suite aux événements d'House of M, l'espèce a été décimée, il ne reste plus qu'une poignée de mutants dans le monde entier, ce qui pourtant n'a pas apaisé les craintes de l'humanité. Alors que la haine des mutants atteint de nouveaux sommets, un désaccord profond va naître entre les deux héros les plus emblématiques des X-Men. Cyclope et Wolverine vont-ils réussir à se mettre d'accord ? Et si ça n'est pas le cas, dans quel camp serez-vous ? Jason Aaron, l'architecte des actuelles sagas des Avengers, et avant cela des épisodes de Thor ayant inspiré le dernier film en date, a auparavant chamboulé l'univers des X-Men en confrontant leurs deux chefs naturels que sont Logan et Scott Summers. Au dessin, les meilleurs artistes de l'époque s'enchaînent : Carlos Pacheco, Frank Cho, Daniel Acuna, Alan Davis et Adam Kubert.