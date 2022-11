Crimson Reign T04

Conclusion de la mini-série Crimson Reign qui dévoile les plans de Lady Qi'ra et le projet de l'Aube Ecarlate pour mettre à mal l'Empire Galactique. Mais l'héroïne du film Solo : A Star Wars Story commet une erreur qui pourrait s'avérer fatale : sous-estimer Palpatine... Suite de la prépublication des séries Star Wars dans l'ère éditoriale qui fait suite à War of the Bounty Hunters. Après War of the Bounty Hunters et Crimson Reign, la trilogie consacrée à Qi'ra trouvera sa conclusion avec Hidden Empire.