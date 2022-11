Kick-Ass Omnibus

Dave Lizewski est un simple adolescent new-yorkais, passionné de super-héros. Mais un jour, il franchit le cap et enfile un costume et commence à rôder dans les rues de sa ville pour protéger la veuve et l'orphelin. Mais il se rend vite compte que le danger est bien plus réel que celui qu'il lit dans les comics... Réédition de l'intégralité de la première époque de la série de Mark Millar (Civil War, Ultimates) et John Romita Jr (Avengers, Captain America). On y retrouve les trois séries Kick-Ass sur Dave Lizewski (publiées précédemment en DELUXE) ainsi que la mini-série Hit-Girl (jamais publiée en édition cartonnée).