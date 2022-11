Mon guide de survie gynéco. Toutes les réponses aux questions et inquiétudes des femmes d'aujourd'hui

Comment se passe un premier rendez-vous gynéco ? Avoir mal au ventre pendant les règles, est-ce normal ? La pilule, comment ça marche ? Faut-il avoir peur des hormones ? Comment réveiller sa libido ? De la première visite chez le gynéco à la ménopause en passant par "la première fois" , les différents modes de contraception et les petites galères du quotidien, Odile Bagot répond à toutes les questions que se posent les femmes sur leur corps, et fait un grand ménage dans les idées reçues, avec bienveillance et sans tabou.