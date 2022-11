Star Wars T03 : Les cendres de Jedha

Luke, Leia, Han et les Rebelles se rendent dans les ruines de Jedha et aident les partisans de Saw Gerrera face à l'Empire. Pour l'emporter, l'Alliance Rebelle aura besoin de l'aide des Mon Calamari, mais le peuple d'Ackbar est sous le joug de l'Empire et la seule personne capable de les convaincre est en prison ! Suite de la réédition en albums MARVEL DELUXE de la première série Star Wars de l'ère moderne, avec un nouveau départ mené de main de maître par Kieron Gillen (Die, Eternels). Si vous pensiez tout savoir sur Luke Skywalker et ses amis, vous vous trompiez !