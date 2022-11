Dans l'atelier de Jean-Jacques Rousseau

L'atelier de Jean-Jacques Rousseau se compose d'une succession de lieux physiques où, au fil d'une vie en mouvement, il a quelque temps posé sa table de travail : son Donjon à Montmorency, son laboratoire à Môtiers, cette chambre "qui ne ressemblait en aucune manière à celle d'un homme de lettres" rue Platrière à Paris... sans compter bois et bosquets de ses promenades qu'il fréquentait un carnet et un crayon dans la poche. Mais cet atelier est aussi l'immense espace de papier constitué par ses manuscrits de travail, près de quinze mille pages autographes aujourd'hui dispersées à travers le monde. Il nous permet de découvrir les chemins de l'invention d'un écrivain malgré lui, penseur critique des Lumières, de suivre, brouillons à l'appui, la naissance du Contrat social, de l'Emile ou de La Nouvelle Héloïse, et de le regarder annoter Platon, Montaigne ou Voltaire dans les marges de sa bibliothèque.