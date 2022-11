Marilou Tome 1 : La magie de la campagne

Découvrez Marilou, petite fille drôle et pleine de caractère, qui vient d'arriver à la campagne après un déménagement. Plus de copines, pas de Wifi, des araignées partout... Hors de question de rester là ! En plus, il y a aussi un âne, et un oiseau qui n'arrêtent pas de la suivre. En général, les animaux aussi, elle trouve ça nul, sauf que ceux-là... Ils parlent ! Et ça, ça sent bon l'aventure !