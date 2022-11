Les Côtes d'Armor. Photos et rencontres entre Terre, ciel et mer, de Lancieux à Plestin-Les-Grèves

Un livre de photographies est dédié au littoral des Côtes d'Armor, pour découvrir ou redécouvrir ce trait de côte à travers de belles photos et des témoignages. ⢠C'est le troisième tome de Christophe Huchet, issu de la collection "Traits de côtes bretons", après la Côte d'Emeraude (Editions Ouest-France) et le Golfe du Morbihan (Editions Ouest-France). ⢠Des photos vues du ciel, de la mer et de la terre, de Lancieux à Plestin-Les-Grèves, au fil des baies, des estuaires, des îles et des plages, pour découvrir toutes les facettes du rivage des Côtes d'Armor. ⢠9 interviews de personnalités, témoins de leur attachement particulier à ce trait de côte. ⢠Un don de 0, 50 ? est reversé à la station SNSM (Société Nationale des Sauveteurs en Mer) de Trébeurden. Et grâce à la Clairière des Livres, pour chaque exemplaire imprimé, un arbre est planté dans la forêt de Kermoeles (22).