Les orphelins. Intégrale

Cette histoire se déroule au commencement du Monde. Dans un monde plongé dans une nuit sans fin, habité par des animaux doués de parole, vivent Fêne et Tïa, les Orphelins, seuls représentants de leur race. La vie s'écoule paisiblement pour eux, jusqu'au jour où une mystérieuse rencontre va affecter Tïa, qui décide de partir pour trouver des réponses... Accablé, déséspéré et seul dans un monde où règnent désormais la mort et la famine, Fêne reste seul. Qui sont ces Orphelins ? Quel est le secret de leur origine ? Quelles relations entretiennent-ils avec le monde ? Les animaux semblent en savoir plus long qu'ils n'en disent.