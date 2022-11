La nuit, la chouette et le soleil

Dans le secret de la nuit, Lucie la petite chouette sillonne la montagne à la recherche d'un trésor qu'elle n'a jamais vu... le Soleil ! Pour le trouver, elle interroge les animaux nocturnes, les étoiles, et même la Lune. Réalisera-t-elle son souhait le plus cher, celui de rencontrer l'astre du jour ? Un conte mélodieux pour découvrir la magie de la nuit. Entre albums et premiers documentaires, les "Contes de la nature" sensibilisent les enfants aux merveilles de la nature avec : - Un CD contenant le conte lu et des sons naturels enregistrés (animaux, vents, pluie etc.). - Une relaxation pour clore l'histoire en douceur. - Une fiche numérique pour les parents avec des activités pour poursuivre l'éveil des enfants à la nature.