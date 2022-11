Keiji Tome 9

Kana, la petite soeur de Sukeemon, arrive dans la ville de Tôkyô. Et bien que le coeur de Keiji soit pris par Matsu, la jeune fille multiplie les stratagèmes envers le kabuki-mono, dont elle est secrètement amoureuse. Cependant, ses actions innocentes entraîneront Keiji et Sukeemon à une confrontation redoutable, et ce, malgré leur amitié de longue date... Sublimée par les dessins de Tetsuo Hara, Keiji est une oeuvre culte, publiée dans le plus grand magazine du Japon, le prestigieux Weekly Shônen Jump. Tokyoïte par excellence, il est né en 1961 dans l'arrondissement de Shibuya et exerce une influence visible absolument partout dans la ville, des salles de jeux aux collections des grandes marques, en passant évidemment par les librairies.