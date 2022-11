Je serai ton ombre

Il n'y a pas de fumée sans feu... Cate vit à Londres avec son mari et leurs deux enfants. Ces derniers temps, Roan rentre de plus en plus tard, et ses petites attentions se raréfient. Il y a des signes qui ne trompent pas : persuadée que son mari a une liaison, Cate se met à l'épier de façon maladive. Mais cette mère de famille va bientôt avoir d'autres sources d'inquiétude : sa fille, Georgia, affirme avoir été suivie à son retour de l'école. Et l'une de ses camarades prétend avoir été agressée à deux pas de là, avant de retirer sa plainte. Cate a sa petite idée sur le coupable : son voisin d'en face, Owen Pick, un vieux garçon qui la met mal à l'aise. Le soir de la Saint-Valentin, une jeune femme disparaît dans le quartier - et la dernière personne à l'avoir vue vivante, c'est lui. " Un roman aussi captivant qu'émouvant. Lisa Jewell tient toujours ses promesses. " Clare Mackintosh " J'ai lu ce roman d'une traite. C'est son meilleur ! " Jojo Moyes " A travers ce roman sombre, Lisa Jewell explore les facettes les plus noires de l'âme humaine et déjoue tous les pronostics jusqu'à un dénouement imprévisible. " Daily Mail