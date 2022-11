November Tome 2 : La voix au bout du fil

Dee la junkie éclopée, Kay la flic déchue rongée par la culpabilité, et Emma-Rose la belle survoltée tombée au mauvais endroit au mauvais moment, se retrouvent dans ce dernier acte prises en étau par une conspiration invisible orchestrée par des flics pourris et des gangsters de la pire espèce. A mesure que la nuit avance, le piège se referme sur elles... Dans cette histoire co-créée par l'auteur Matt Fraction (Sex, Criminals, Casanova, - des best-sellers du New York Times) et l'illustratrice Elsa Charretier (Star Wars, Infinite Loop), mise en couleur par Matt Hollingsworth, November suit trois femmes dont les trajectoires vont se croiser dans un underground noir et criminel. Alors que le feu et la fureur se déchaînent dans leur ville pendant un jour et une nuit, elles découvrent que leurs destins sont liés par un homme mystérieux qui semble tirer les ficelles. Une nuit. Une ville. Trois femmes. November.