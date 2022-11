Tête de Fesses Tome 3 : Tête de Fesses déteste Noël

Tête de Fesses déteste Noël, cette période de joie et d'affreux bons sentiments. Cette année, il a conçu un plan machiavélique pour gâcher la fête : pour commencer, il va convaincre ses ennemis (Fleur, Ftéphanie, Figule et l'écureuil qui fait hihi) que le Père Noël les a mis sur la liste des mauvais garnements et les considère comme des " bouses hypocrites " ! Selon lui, personne n'aura de cadeaux à Noël !! Tête de Fesses est si fin manipulateur que son plan pourrait bien fonctionner... Ce " génie du mal " a tout prévu... Il n'a oublié qu'une chose : les histoires de Noël finissent toujours bien !