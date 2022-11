Tokyo Ghoul puzzle 1000 pièces

Reconstituez l'univers nocturne des plus célèbres goules de Tokyo avec ce puzzle de 1000 pièces de haute qualité fabriqué en Europe. Retrouvez Ken Kaneki, Rize, Shu et Toka dans ce magnifique artwork officiel de Tokyo Ghoul. Pièce après pièce, plongez dans l'univers nocturne des plus célèbres goules de Tokyo ! Ken Kaneki, son exemplaire de L'Ouf de la chèvre noire en main, est dos à dos avec son dangereux alter-ego. Si le regard de Rize est perdu dans le vague, prenez garde à Shu et Toka qui vous observent depuis l'obscurité ! Puzzle de 1000 pièces de haute qualité fabriqué en Europe.