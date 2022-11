Mont Saint-Michel. A la table des soeurs

Les soeurs de l'abbaye la plus célèbre du monde ouvrent leur porte pour une invitation exceptionnelle à partager leur art de la table. A la fois recueil de recettes proposant des plats simples, faciles à réaliser et respectueux des saisons, et ouvrage mettant en lumière un art de vivre tourné vers l'échange au sommet du mont Saint-Michel, ce livre propose un moment de pause et de gourmandise dans ce lieu sublime et fascinant. Grâce à des photographies réalisées avec la complicité des soeurs, le mont se donne à voir autrement tout au long d'une année de moments de vie et de repas partagés.