LE THÉÂTRE D'ENZO

Comédienne et régisseur, Enzo et sa mère se produisent de ville en ville sans succès. Ce qui agace Enzo, dix ans, qui aimerait s'installer un peu et se faire des amis. Et puis, alors que le spectacle quotidien vire à la catastrophe, à leur grande surprise, les spectateurs sont hilares. C'est ce qui va inspirer le professeur de l'école pour monter une pièce avec cette troupe étonnante. Si le projet est séduisant et que sa réalisation est enrichie par l'enthousiasme et le multiculturalisme des participants, la soirée de la représentation s'avère difficile à organiser face aux obligations culturelles ou religieuses différentes de chacun.