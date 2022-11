Secrets de brasseur - Version enrichie. Réussir sa bière maison

Vous avez de grandes marmites et une bande de copains partageant votre penchant pour la mousse ? Epatez-les et brassez votre propre bière. Linda Louis retranscrit dans cet ouvrage les précieux savoir-faire de deux brasseurs artisanaux : bricoler son matériel de brassage, bien mesurer la densité de sa bière, désinfecter ses cuves, activer ses levures... Dans cette édition enrichie, découvrez comment cultiver son propre houblon et comment le faire sécher et réalisez 30 nouvelles recettes de bières pour un total de + de 50 recettes !