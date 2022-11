My Policeman

Mon policier ne ressemble en rien a Michael. C'est l'une des raisons pour lesquelles il me plai t. Les mots qui me viennent a l'esprit quand je pense a lui sont " lumie re " et " de lices ", mais mon policier est tre s dangereux, malgre la lumie re et les de lices qu'il m'inspire. Brighton, années 1950. Marion rencontre Tom et en tombe éperdument amoureuse. Il lui apprend à nager sur la célèbre jetée, et lui révèle sans le savoir un monde sensuel dont elle a tout à apprendre. Quand Tom fait la connaissance de Patrick, sa vie en est bouleversée. Ce conservateur de musée l'entraîne dans son univers sophistiqué fait de voyages, d'art, de beauté. Dès lors, Tom n'est plus un simple officier de police, il est " leur " policier à tous les deux. Mais il est plus prudent pour lui d'épouser Marion et de fréquenter Patrick en secret. Quand on aime si résolument, on se croit capable d'aimer pour deux, mais jusqu'où Marion et Patrick seront-ils capables de partager leur passion ? Une histoire vibrante de désir, librement inspirée de la vie sentimentale tumultueuse de E. M. Forster, tiraillé entre son mariage et la passion que lui inspira Bob Buckingham, un policier, dans une société régie par une morale asphyxiante. " Poignant. " Marie Claire " Une bouleversante histoire de désir et d'espoirs déçus. " The Observer " Absolument fascinant. " Red " Le tableau humain et évocateur d'une époque où l'intolérance détruisait des vies " The Guardian " L'atmosphère du Chelsea des années 1950 est magnifiquement rendue, de même que la transformation des codes sociaux et sexuels de l'époque. " Sunday Times