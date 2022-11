Le grand atlas des volcans. Les feux de la Terre

Partez pour un tour du monde immersif au coeur d'une des plus puissantes forces de la nature, imprévisible et fascinante : celle des volcans. Publié en collaboration avec le journal Le Monde, ce Grand Atlas des volcans nous plonge au coeur de la vie tellurique des quelque 1 500 volcans présents sur Terre, depuis la ceinture de feu bordant sur près de 40 000 kilomètres l'océan Pacifique, aux volcans du grand rift de l'Afrique orientale. Prenant appui sur les toutes dernières recherches scientifiques en la matière, cet ouvrage de référence nous convie à un véritable voyage au plus près des cratères en éruption pour nous expliquer les processus à l'origine de la formation des volcans. L'ensemble des phénomènes volcaniques complexes à l'oeuvre sur notre planète sont ainsi décrites de manière claire et compréhensive : les points chauds, les zones de subduction, les dorsales océaniques, les nuées ardentes, les coulées de lave, l'effet des éruptions sur le climat. Même les volcans des autres planètes rocheuses de notre système solaire, Mars, Vénus et Mercure, sont abordés dans ces pages. Pour réaliser cette oeuvre exceptionnelle, le géologue et photographe professionnel Arnaud Guérin a parcouru les quatre coins du globe. En portant son regard de scientifique spécialiste, il a pu réunir une très belle iconographie de photographies, de cartes et de schémas techniques pour montrer toutes les facettes de ces " montagnes de feu " qui ont inspiré crainte et fascination aux hommes depuis la préhistoire.