Les Tortues Ninja - TMNT : The Last Ronin

Qui est le dernier Ronin ? Le clan Hamato n'est plus et les Foot règnent sur un New York post-apocalyptique ravagé par les guerres civiles... mais le dernier survivant de la fratrie des Tortues rôde dans l'ombre. Hantée par les fantômes des tragédies passées, la mystérieuse Tortue se lance dans une mission désespérée pour venger l'honneur de sa famille disparue. Par les cocréateurs légendaires Kevin Eastman et Peter Laird, accompagnés de Tom Waltz, scénariste de la série principale, découvrez l'histoire finale des Tortues Ninja ! Un best-seller du New York Times "Un récit mature, en hommage aux dystopies de l'époque. Il y a du Blade Runner, du Akira et du Dark Knight Returns dans tout cela". The Mighty Blog "The Last Ronin est une déclaration d'amour à l'histoire des Tortues Ninja". CBR