Mon tour du monde gourmand en famille. 30 recettes pleines d'amour

" J'ai voulu vous offrir mon tour du monde des recettes en famille. Espagnole, d'origine marocaine, et française de coeur, mes plats reflètent ces influences multiculturelles. La cuisine a toujours fait partie de moi. J'ai quitté très jeune mes parents pour suivre mes études et j'ai dû apprendre à me débrouiller. Etudiante, j'étais souvent seule. Inventer des plats me permettait de m'évader. Aujourd'hui, la cuisine est mon quotidien, c'est une des façons dont je communique l'amour que je ressens pour ma famille. " Ce livre réunit des recettes inédites de Rym et leurs histoires car, derrière un plat, il y a toujours une histoire. Partez à la rencontre de ses proches et retrouvez les recettes exclusives des chefs Mohamed Cheikh et Justine Piluso qui ont partagé la joie de vivre de Rym lors de la réalisation de leurs plats pour les photos de ce livre ! Chez Rym, beaucoup de gourmandise et plein d'amour ! Tortilla espagnole Ceviche de bar, kiwi et coriandre Poulet Yassa Crevette coco curry façon thaï Soupe de noodles façon maison Tiramisu speculoos nutella Charlotte aux fraises et pistaches... Découvrez avec qui Rym aime cuisiner ces délicieuses recettes familiales du monde faciles à réaliser ! Rym participe à l'émission Mamans & Célèbres sur TFX avec son mari Vincent et ses enfants Maria-Valentina et Alma. Son compte Instagram est suivi par 1, 9 million d'abonnés.