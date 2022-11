NBA 2023 : Les 50 stars

Découvrez les 50 Stars qui vont animer la NBA en 2023 ! Au terme d'une saison historique lors de laquelle la NBA a célébré ses 75 ans, les Warriors de Stephen Curry ont reconquis le titre de champion NBA face aux Boston Celtics. MVP des Finals et recordman à trois-points, qui pourra empêcher Stephen Curry de consolider sa dynastie avec un cinquième titre de champion NBA ? A l'ouest, les candidats sont nombreux : les Nuggets du double MVP Nikola Joki , les fougueux Grizzlies de Ja Morant, le duo revanchard Chris Paul et Devin Booker des Suns... Sans oublier les Mavericks du prodigieux Luka Don i ou encore les Lakers de LeBron James qui va entrer en 2023 dans l'histoire de la NBA en devenant son meilleur marqueur en carrière. A l'est, l'assaut est mené par deux big men, Joel Embiid des Sixers et Giánnis Antetokoúnmpo des Bucks. Mais attention aux Celtics de Jayson Tatum et aux Nets de Kevin Durant... Découvrez les 50 portraits des plus grands joueurs du moment illustrés de photos inédites, avec des stats, des infos et le calendrier des dates à retenir de la saison 2022-2023. Par Elvis Roquand, auteur des 100 choses que tout fan de la NBA doit savoir avant de mourir et NBA : 150 maillots cultes, coauteur du Petit Quiz Basket : Histoire de la NBA.