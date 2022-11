Du champ de canne au chais, entre conseils et coup de coeur, Cyrille Mald livre toute sa connaissance du monde des rhums, révélant les techniques d'élaboration et de dégustation. Ce ne sont pas moins de 500 distilleries et marques qui sont présentées : des rhums de mélasse anglo-saxon ou hispanique aux rhums agricoles de tradition française, des cachaças brésiliennes aux clairins haïtiens en passant par les rhums américains, asiatiques de l'océan Indien ou du Pacifique. Pour la première fois un ouvrage met en exergue le terroir, les choix environnementaux et la durabilité, autant de sujets au coeur des nouvelles stratégies dans l'univers du rhum. Car dans tous les pays du monde se posent aujourd'hui les questions relatives à l'analyse des sols, la diversité variétale des cannes à sucre, l'environnement social qui rend durable les modes de vie des populations locales, le bio et les systèmes de tracabilité.