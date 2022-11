Le clan Lockhart

Ecosse, 1816. Après dix ans dans l'armée, Liam Lockhart rentre enfin chez lui et retrouve sa famille sur les terres désolées au bord du loch Chon. Depuis des siècles, la lignée des Lockhart fonde tous ses espoirs sur une légende, celle d'une statuette antique : un dragon d'or incrusté de rubis. Apparemment, l'objet convoité serait aujourd'hui aux mains des Anglais. Aller à Londres pour s'en emparer, voilà une mission pour Liam. Or, dans cette ville où tout lui semble hostile, les périls sont nombreux et s'intensifient dangereusement lorsqu'il croise le regard magnétique de la belle Ellen Farnsworth...