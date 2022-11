Je t'attendrai à la margelle du puitsâ¦

" J'entame aujourd'hui un voyage peu ordinaire. Vous vous souvenez sans doute de mon amie la Samaritaine qui était partie en me laissant sur la margelle du puits (), tant elle était bouleversée de sa rencontre avec le Christ. Eh bien, je l'ai laissée moi aussi pour courir les routes et aller à la rencontre de quelques miraculés ou autres qui ont bénéficié de l'enseignement ou du pouvoir de guérison de Jésus. " Ainsi commence ce nouveau petit recueil qui nous emmènera rencontrer les servants des noces de Cana, la veuve de Naïm, la femme des béatitudes, la Syrophénicienne, l'aveugle de Bethsaïde et autres personnages qui ont rencontrés le Christ. Les objets, dans ce recueil, laissent la parole aux témoins qui l'ont rencontré et qui ont été touché par sa compassion et sa proximité avec eux.