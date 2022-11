Les grandes heures de l’église de Notre Dame de la légion d’honneur. de 1851 à nos jours Longué-Jumelles (Maine et Loire)

Edifiée au XIe siècle, La vieille église de Longué (Maine-et-Loire), Notre Dame de " Thenais ", ployait sous le poids de l'impitoyable fardeau des siècles. A l'aube du Second Empire, il fut donc décidé de reconstruire une nouvelle église. Les travaux de fondation commencèrent activement sous l'impulsion de l'abbé Hubert, cependant celui-ci mourut en 1851. Ce fut l'abbé Justin Massonneau, un prêtre qui avait une réputation de " bâtisseur " qui reprit le flambeau. Celui-ci se distingua brillamment, jour et nuit, au péril de sa vie, pour porter secours à ses paroissiens sinistrés lors de la terrible inondation du 5 juin 1856. Cette attitude courageuse et désintéressée lui valut d'obtenir la distinction de chevalier de la Légion d'honneur, décoration qui lui fut décernée au mois d'avril 1857, par l'empereur Napoléon III...