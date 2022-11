L'émouvante et singulière histoire du dernier des lecteurs

"Je ne suis ni un lecteur boulimique ni un érudit. Je suis simplement le dernier, comme il y a eu un dernier Mohican, un dernier ours blanc. En tant que dernier représentant d'une espèce en voie d'extinction, il m'a semblé important de consigner la façon dont les choses se sont passées". Alors que 85% des lecteurs de romans sont aujourd'hui des lectrices, on estime que les lecteurs masculins auront disparu en 2046. Située dans un futur proche, cette histoire est celle du dernier homme qui lisait. Comment vit-il cette situation inédite, seul au milieu des femmes qui partagent sa passion ? Son destin est-il une impasse ? Saura-t-il empêcher l'extinction de son espèce ? Et qu'en disent les autres hommes ?