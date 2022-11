Soeur Marie-Thérèse Intégrale

La bonne soeur la plus Rock'n' roll en version intégrale ! Bonne soeur au caractère bien trempé (dans l'alcool), Soeur Marie-Thérèse fume de l'herbe, aime faire des galipettes, n'a pas sa langue dans sa poche et applique la justice divine à sa manière - et c'est souvent à coups de Rangers dans les dents, mais toujours dans le respect de Jésus, le jardinier portugais du couvent. 40 ans ! 40 ans que ce personnage tout en séduction et grâce divine est apparu dans les pages de Fluide Glacial ! Voici les 7 tomes aujourd'hui réunis dans cette intégrale anniversaire à offrir pour les bonnes oeuvres et redécouvrir un des personnages les plus irrévérencieux de la bande dessinée, né de la main blagueuse du grand Maëster. A déguster sans modération.