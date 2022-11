L'héritier secret des Fortune. L'héritier secret des Fortune ; Son si séduisant patron - Un nouvel espoir

L'héritier secret des Fortune, Allison Leigh Lorsqu'il rencontre Ella, Ben tombe immédiatement sous son charme. Mais sa beauté n'est pas son unique atout : intelligente et fiable, elle est la partenaire idéale pour l'aider dans son enquête. Car Ben vient d'apprendre que son père lui a menti sur sa véritable identité... Son si séduisant patron, Stella Bagwell Son patron, l'a choisie pour créer une application de rencontres révolutionnaire ! Vivian sent le trouble monter en elle. Si elle ne doute pas de ses compétences, elle craint de ne pas pouvoir gérer les émotions qui la submergent chaque fois qu'elle croise le regard de Wes. Mais si elle accomplit sa tâche avec brio, peut-être qu'il la verra autrement que comme une simple employée... Un nouvel espoir, Karen Rose Smith Lucie ne peut détacher le regard du visage de Chase, son amour de jeunesse. Non seulement il vient de ressurgir dans sa vie après des années de silence, mais en plus il lui annonce qu'ils sont... mariés ! Pourtant, face au sérieux de Chase, Lucie sent le doute l'envahir : et si c'était vrai ? Romans réédités