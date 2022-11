Une histoire des stations de sports d'hiver

De la création des premières stations aux défis à relever pour continuer d'exister, voici la fascinante histoire des stations, en France et dans le monde. Avec le ski moderne est née la station de sport d'hiver. Depuis les premiers virages sur les pentes des villages montagnards européens au début du xxe siècle jusqu'aux majestueux domaines skiables reliés par des remontées mécaniques grimpant à 6 mètres par seconde, la pratique de ce sport de glisse a transformé certaines vallées d'altitude. La construction des plus grandes stations du monde, notamment avec le Plan Neige dans les années 60 en France, a chamboulé la vie des habitants en une génération. En Autriche ou en Suisse, c'est un autre modèle de développement qui est choisi, tandis que fleurissent des stations tout autour de la planète, de l'Iran au Japon, du Chili à l'Ecosse, de la Géorgie au Maroc. Le ski est devenu universel et les stations son terrain d'expression, reflétant au fil des décennies les évolutions de la société. Aujourd'hui, les stations de sport d'hiver sont confrontées à des enjeux cruciaux et pourraient bien être le terrain d'expérimentation de la montagne de demain.