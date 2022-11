BTS Diététique Tout en un 1re et 2e années. Entraînement intensif aux épreuves écrites et orales, 2e édition

La collection "Tout-en-un BTS" regroupe des ouvrages complets avec des fiches de révisions, des exercices d'application et des sujets d'annales corrigés pour chaque matière de l'examen final. Toutes les matières et tous les entraînements en un seul volume pour avoir en mains les clés de la réussite a` l'examen ! Le contenu : 30 % de cours et 70 % d'entraînements : - Présentation de chaque épreuve avec des conseils, trucs et astuces, - Fiches de révisions, - Exercices et entraînements ciblés et corrigés, - Annales corrigées. L'objectif : Avoir en un seul volume un outil complet et pratique pour réviser les matières de l'examen final de BTS. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en BTS Diététique.