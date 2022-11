Petit Futé Bruges. Anvers - Gand - Flandres, Edition 2023

Les Flandres disposent d'une richesse culturelle et historique dont la réputation a largement dépassé ses frontières. Les villes de Bruges, Anvers et Gand en sont de parfaits exemples. Très loin des belles cités endormies d'Europe qui se complaisent dans un passé, certes prestigieux, et une beauté presque parfaite, Bruges et Gand donnent volontiers des coups de pieds dans la fourmilière des traditions et des idées fixes. Si proches et si différentes à la fois, les deux villes jouent la complémentarité, chacune à son tour reprenant à son compte un subtil esprit avant-gardiste. Anvers, quant à elle, symbolise à elle seule le génie créatif typiquement flamand qui fait merveille dans l'univers de la mode, mais aussi dans l'art, l'architecture et la musique. A l'avant garde de toutes les tendances, la plus grande ville de Flandre n'en finit pas de surprendre. Le petit Futé vous invite dans ce nouveau guide à découvrir les charmes connus et moins connus de ces trois villes exceptionnelles.