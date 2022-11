La Trilogie Octave Parango

Arrogant, cynique, provocateur et immoral : Octave Parango est l'homme qu'on adore détester. Au service de la tyrannie de la réclame, de la marchandisation de la beauté féminine et de la dictature du rire, ce quarantenaire déchaîné, publicitaire déjanté en quête de la plus belle femme du monde ou animateur radio tyrannique incarne tous les excès. Dans l'opulence de l'argent et de la drogue, la vie est belle... ou presque ! Avec son personnage emblématique et une plume pleine de verve, Frédéric Beigbeder nous plonge dans une réjouissante satire de la société de consommation, mettant au jour ses travers qui nous façonnent. Deux des trois volumes qui composent cette intégrale ont été adaptés au cinéma (99 francs et Au secours pardon - sous le titre L'Idéal). C'est très efficace, avec une férocité masochiste très amusante. Une chronique impitoyable de son temps. Frédéric Badré, Le Figaro. PREFACE DE MARC LAMBRON.