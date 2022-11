La planification des projets de construction en pratique. Des méthodes traditionnelles au Lean construction

La conduite d'un chantier de construction nécessite une planification et une gestion rigoureuse à tous les niveaux, pour assurer la qualité de l'ouvrage dans le respect des délais et des coûts. De nombreuses méthodes permettent de coordonner l'ordre des tâches. Cet ouvrage, qui allie la théorie à la pratique, présente les différentes méthodes de planification et de gestion du chantier. Ce guide : - définit les phases du cycle de vie d'un chantier de bâtiment ou de travaux publics ainsi que le rôle de chacun des intervenants ; - détaille les éléments fondamentaux de planification, de gestion et d'organisation de chantiers ; - décrit la méthodologie et les étapes pour construire des graphes (diagramme de GANTT, méthode PERT, réseaux des antécédents et la méthode chemin de fer) ; - présente les calculs détaillés qui permettent de déterminer les dates de réalisation et les marges des tâches, la durée de projet et le chemin critique ; - explique la planification des ressources en main-d'oeuvre, en matériel et en matériaux ; - introduit la méthode Lean Construction. Ce guide, illustré de nombreux schémas explicatifs, d'exemples et d'applications, s'adresse à tous les professionnels - maître d'ouvrage, maître d'oeuvre et entrepreneurs -, qui y trouveront les outils nécessaires pour optimiser la gestion de chantier. Les ouvrages de la collection "­Méthodes­" proposent des outils et des solutions concrètes permettant de maîtriser la gestion d'une opération de construction en toute sécurité. Modèles de documents, fiches opérationnelles, synthèses des méthodologies et recommandations pratiques font de ces manuels des ouvrages de référence utilisables au quotidien par les professionnels de la construction.