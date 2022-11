Les Rois Maudits

La dynastie royale serait-elle vraiment maudite, comme l'a déclaré, selon la légende, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers sur le bûcher ? Au XIVe siècle, depuis le procès des Templiers et jusqu'aux débuts de la guerre de Cent Ans, se succèdent de nombreux rois aux destinées singulières à la tête du royaume. Philippe IV le Bel, Louis X le Hutin, Philippe V le Long et leurs successeurs règnent sur la France, et le peuple subit leurs machinations et celles de l'entourage. Intrigues politiques et crimes sont fréquents à la cour. Entouré de conseillers et d'assassins, le roi n'est jamais assuré de rester sur son trône. Tous deviennent alors les pions d'un jeu qui les dépasse où complots, rivalités et meurtres sont les seules règles. Entre amours, drames, guerres et trahisons, Maurice Druon dresse le portrait dense et intime de ces illustres figures, au coeur de l'une des époques les plus sombres de l'Histoire. Plébiscitée par George R. R. Martin qui s'en est inspiré pour l'écriture du Trône de fer, cette saga incontournable, adaptée à la télévision et traduite dans le monde entier, est considérée comme un des modèles contemporains du roman historique.